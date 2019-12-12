放寬按保　納米樓「無價無市」？　80後炒家力撐︰係儲錢好機會！

中美貿易戰愈演愈烈，加上反修例風波所引發的一連串示威衝突，令本港經濟走下坡，樓價亦漸見疲態。其中唱淡「納米樓」之聲日盛，皆因政府放寬按保計劃的樓價上限後，600萬元的單位首期只需60萬元，納米樓「細銀碼、易上會」的優勢因而減弱。

外界唱淡，但有購入兩層「納米樓」的炒家接受《香港01》訪問時卻相當「老定」，雖然早在年中已沽出其中一層止賺，但對納米樓前景仍充滿信心，現時另一層收租，揚言至少「賺夠100萬」才考慮沽貨。

放寬按保後，投資者仍對「納米盤」有信心。（資料圖片）

納米樓被唱淡，自然教人想起紅磡「環海．東岸」，該盤共涉供1,008伙，有「納米盤之城」之稱。項目今年初陸續入伙後不久，便錄得多宗「跑輸大市」的成交個案。翻查三月初《香港01》報道，「環海．東岸」剛入伙約兩個月已錄約18宗二手成交，當中13宗升幅跑輸大市，更有兩宗「明賺暗蝕」，表現教人失望。

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事隔近9個月， 中美貿易戰愈演愈烈，加上反修例風波所引發的一連串示威衝突，令本港經濟下行，樓價亦開始回落。「納米盤」再次成為市場焦點，皆因按揭成數上限獲放寛後，有分析認為一眾準買家置業所需的首期大減，將不會考慮購入「納米樓」，目標會轉移至面積較大、600至700餘萬元的單位。

事實上，市場上已再次出現「蝕讓」、「劈價」等納米樓成交個案，個別業主不惜先行套現離場。仍持貨的投資者，又如何看待納米樓前景呢？

從事保險業約十年的許生，直言現時目標仍是「賺100萬」才沽貨。 （資料圖片）

升勢遲早輪到「納米樓」

從事保險業的許先生早前購入「環海．東岸」兩個納米盤，作投資收租之用。他今年3月曾接受《香港01》訪問，對自己的眼光十分有信心，現在看法又如何？

許直言，放寛按揭成數的政策公布後，自己一點也不擔心。他年中時沽出其中一層「環海．東岸」，帳面賺逾100萬元，目前另一層暫時傾向「收住租先」，善價而沽，維持當初「賺100萬」才考慮沽貨的投資策略。

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許先生解釋，目前影響樓市的主要是外圍環境，而非最近的社會事件及政策，他樂觀道︰「林鄭嘅措施幫到無首期、高供款能力買家入市，但同樣令業主心雄加價，（持有）700多萬樓嘅業主，見到有供款能力嘅人一窩蜂衝出嚟買，就會反價；同樣600萬嘅樓都因為咁而升上700萬；400萬樓都係，依家市場反應會喺兩房行先、一房，之後就到納米樓。」

對許生而言，「納米樓」再具投資價值，亦只不過是置業的「入場卷」。（資料圖片）

「年輕人都希望有私人空間」

另一個令他看好「納米樓」的是即使樓價再升，單位的「冧心」（lump sum）始終相對較細，「市道環境咁差，好多人的置業欲望下降，唔係個個打工仔都願意拎成副身家出嚟供樓 ；對於高樓價、高槓桿，好驚樓價跌超過自己買入價嘅買家，銀行的確有機會要求買家填補差價，所以細價樓對打工仔嘅心理壓力，的確無咁大。」

若果撇除外圍等因素，許生認為，持續低息環境下以及高地價政策，房屋供應不足，亦只會令樓價持續向上；他相信，年輕人也憧憬有自己的私人空間，「納米樓」正是他們首置的目標，「唔需要每個月跌租金出黎幫業主供樓，係儲錢嘅好機會，亦岩一啲甚少煮飯食嘅業主，工作早出晚歸，晚上只需要安安靜靜休息嘅舒適環境。」

有分析認為：一眾準買家置業所需要的首期減少下，購買力大增，相信他們將不會考慮購入「納米樓」。（資料圖片）

「再入市 未必買納米樓」

對許生而言，「納米樓」再具投資價值，亦只不過是置業的「入場卷」，「將來當然希望買大啲」，他寄語未置業的年輕人，應以「不求安穩」的心態博一博，「只求用有限青春換取更多既財富，最緊要對自己有好嘅安排，不後悔就ok。」