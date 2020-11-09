太古賣產｜測量師指買賣雙方雙贏　料外資基金續在港尋寶撈底

太古城中心1座以98.45億元易手，成交呎價約15,609元，雖然較兩年前太古城中心第三座及第四座物業易手時的成交呎價約1.9萬元，低約17.8%，但業界人士認為仍屬合理價，亦反映近兩年寫字樓市場的租售價大幅回落的情況。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，太古城中心1座的成交價屬合理水平，以現時經濟疲弱的情況下，要出售大銀碼的物業不容易，認為這次交易屬於「雙贏」。而是次成交反映市場對商用物業的前景仍有信心，只要叫價合理，仍有基金會繼續投資在本地的資本市場。

他相信，在美國大選完結後，外資基金會在香港活躍地尋找投資機會，尤其在市況差的情況下，部份業主願意減價，是「尋寶」或「撈底」的時機。

港島商廈租金續向下 是次成交價「唔算平」

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則表示，目前港島區寫字樓租金走勢向下，空置率亦大幅上升，認為是次太古城中心1座作價合理，而且「唔算平」。

他又補充，雖然2018年太古城中心第三座及第四座物業易手時的成交呎價約1.9萬元，但當時港島東呎租可達50至60元。惟目前該區商廈呎租水平已回落至約40元水平，同也需要面對金鐘、上環及灣仔等地區的商廈競爭，因此是次成交呎價約1.56萬元，屬合理價。