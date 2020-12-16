香港辦公室裝修成本每呎平均130美元　貴絕大中華區

戴德梁行發佈研究報告《2020-2021亞太區辦公室裝修成本指南》顯示，香港辦公室裝修成本貴絕大中華區，每方呎平均130美元，即約1,014港元，不過在亞太區來說，排名則在第9位。

報告指出，亞太區辦公室裝修成本最高的城市中，日本及澳洲城市繼續佔據前10位。東京，大阪，名古屋和悉尼名列前4位，墨爾本今年上升了4位，升至第5位。

香港排行第9位，相比去年排名下降兩位，但仍然是大中華區辦公室裝修成本最高的城市。北京與去年相比下降3位，與上海一同並列第13。這兩個城市都是中國大陸辦公室裝修成本最昂貴的市場。

香港辦公室裝修成本每方呎平均130美元，即約1,014港元，亞太區第9位。（戴德梁行資料）

裝修成本上升現象逆轉

戴德梁行亞太區建築項目管理服務主管Tom Gibson表示，受全球疫情影響，近年來出現的裝修成本上升現象，在整個區域內大部分市場出現逆轉。這一趨勢很有可能會持續下去，因為企業租戶在不斷評估資本支出預算和辦公空間需求。

香港寫字樓市場短期仍受壓

該行香港建築項目管理服務主管張毅表示，由於寫字樓市場需求疲弱，以及2022年即將出現新供應，進一步推高各區待租率以及租金下行趨勢，香港寫字樓市場短期內仍持續受壓。展望2021年首季，因擴充以及翻新辦公室的需求將減少，反而會出現更多強調設計上的靈活性，或因業務需要出現整合辦公室所引發的搬遷個案。