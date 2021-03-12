投行退租｜德銀棄租九龍站ICC三層甲廈樓面　每月慳近八球

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-12 18:00

金融投資機構對甲級寫字樓樓面需求減弱。2019年已傳出將會退租九龍站環球貿易廣場（ICC）3層樓面的德國最大銀行德意志銀行，據報近月在租約期滿後已正式遷出該3層樓面，較原先租用的9層樓面削減約三成樓面。若以市值租金計算，估計每月可以節省約780萬元的租金支出。

據了解，德意志銀行早於2008年已率先預租ICC共12層樓面，包括51樓至66樓(不設53、54、63及64樓），涉及樓面面積約42萬平方呎，而租約期由2010年開始，為期十年。不過2014年德銀因未有盡用該批樓面而提早交還62樓、65樓及66樓共3層予業主，令承租樓面減至9層。

德銀過去兩年尋找頂租不果 終決定不續租3層樓面

而在2019年初，市場有消息流出，德銀把正在租用的3層樓面推出市場尋找頂租，不過一直未能成功。最終德銀在去年底租約期滿後，決定與業主續租其中6層樓面，而一直尋求頂租的3層樓面則決定不再續租。據悉，該3層放棄續租樓面，每層面積約34,650平方呎，即合共多達10.39萬平方呎。

此外，有代理消息指出，上述3層樓面已交吉，並在市場上放租，預計每方呎租金可達75元，即涉及月租約780萬元。

事實上，近年甲級寫字樓市場出現不少投資銀行金融機構減少甲廈樓面的情況，如日資券商野村在去年2月份，決定不再租用中環超級甲廈國際金融中心（IFC）二期25樓及27樓，只餘下4層樓面。

外資紛減磅 法巴、麥格理先後退租

此外，今年1月份法國巴黎銀行（法巴）亦落實棄租中環IFC二期59樓全層，即其總部由五層縮減至四層，法巴駐港發言人指，與金融業其他公司一樣，當前新冠病毒大流行的背景下，借此機會加強降風險戰略，並轉向更靈活的工作安排。此外，澳洲投資銀行麥格理去年中亦落實提早兩年退租IFC 一期20樓的大部份樓面。