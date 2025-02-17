心儀租客入息穩定　荃灣海之戀兩房業主大幅減租　低市價10%成交

農曆新年過後，租賃市場逐步升溫。荃灣海之戀‧愛炫美最新錄得租賃成交，一伙兩房單位業主原以市價招租，但青睞租客入息穩定，故減價10.4%，以每月2.15萬元租出單位，呎租41元，低市價約一成。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述租賃成交單位為海之戀‧愛炫美2B座中層A室，實用面積526平方呎，屬兩房間隔，向西南，外望青衣海景。

租賃成交單位為海之戀‧愛炫美2B座中層A室，實用面積526平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

月租2.15萬元 低市價約一成

代理透露，業主月租原叫價2.4萬元，但見租客背景好，入息穩定，並能提供入息證明，故業主願意大幅減租2,500元或10.4%，以每月2.15萬元租出單位，呎租41元。參考近期同類租賃單位租金造價約2.4萬元，即最新成交低市價約10%。

另外，業主於2019年4月以844萬元購入單位，現享3.1厘租金回報。林恩信補充，荃灣區本月累錄約70宗租務成交。