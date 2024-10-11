向隅客入標啟德新盤不成 轉陣1770萬買荃灣海之戀四房蝕讓貨
撰文：李明珠
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樓市氣氛好轉，各路買家重新入市。荃灣海之戀一伙四房單位最新以1,770萬元沽出，呎價15,405元。原業主於7年前一手買入，帳面勁蝕302.1萬元，單位貶值15%
中原地產分行市務經理凌活忠表示，該單位為海之戀6座低層C室，實用面積1,149平方呎，四房套房間隔，望海景。原業主最初叫價2,300萬元放售單位，放盤一年，期間一直根據市況下調叫價，直至近日終獲新買家洽詢。最終以1,770萬元沽出，累減530萬元或23%，折合呎價15,405元。
入標啟德新盤失敗、轉投二手市場
代理透露，新買家為本地客，有見減息後樓市迅速回暖，加上認為樓市已見底，決定轉租為買。最近曾入標競投啟德區新盤單位，可惜未能中標，最後決定轉投二手市場入市。
原業主於2017年6月以2,072萬元一手買入，持貨7年，現轉手帳面蝕讓302.1萬元，期内貶值15%。
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