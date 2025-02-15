「收租王」永倫一周三度沽貨套10億　仲有幾十億貨等住賣｜燈神

近年樓市大插水，無論住宅或工商舖等物業，樓價水平通通也較高峰大打折扣，過去數年已有不少物業投資者頻頻沽貨。不過燈神聽聞，最新連本地老牌家族、有「收租王」之稱的永倫集團，都加入散貨行列，佢地集團竟然係最近一周之內連環沽出3項物業，套現接近10億元。如果計埋最近拎出嚟放售的物業，夾夾埋埋高達超過50億元，相當誇張！到底係咩原因令到收租王都要散貨呢?



燈神睇返近期大刁（大額物業成交個案），發現原來好多都係由「收租王」永倫集團賣出嚟，當中最貴價就一定係青衣永倫800酒店，一幢提供800間客房的酒店就以7.65億元沽出，平均每個房作價只得約95.6萬元，一百萬都唔使。

一周三度沽貨套現近10億

而在過去一周仲連環沽出兩個巨舖，包括以1.18億元沽出屯門仁政街地下16號慎成大廈1、2及3樓，物業實用面積17,421平方呎，以及以1.07億元沽出北角書局街28號國賓大廈2及3樓，建築面積16,200平方呎。夾夾埋埋一周就套現大約10億元，為近期最積極沽貨的投資者。

香港永倫800酒店（Trip.com）

除咗上述一周三度沽貨個案，其實永倫集團近期仲不斷放售旗下貴重物業，而且好多都係要蝕住賣。當中最矚目就係中環甲廈皇后大道中9號34樓寫字樓，建築面積約為8,570平方呎，目前估值約3.52億元，呎價41,074元。

2018年高峰呎價6萬連買皇后大道中9號、遠東金融中心

不過這個寫字樓單位其實由永倫在寫字樓高峰期2018年買入，當時成交價高達5.3億元，呎價約6.18萬元，創全港甲廈呎價最高紀錄。不過以目前3.52億元的估值計，較6年前購入價平1.78億元或34%。永倫集團當時仲買咗中環的遠東金融中心33樓全層，呎價都係大約6萬元水平。

商廈高峰期地產代理積極向永倫推銷中環中心

講返少少故仔，當時永倫可以話係全港最睇好寫字樓市場的投資者，所以都引起咗一眾地產代理搶生意的情況。中環中心天價在2017年底以402億元易手，其後在2019年完成分貨各路投資者就開始部署拆售，當好多地產代理就向永倫推介中環中心的全層單位。

永倫高調「謝絕代理推介中環中心」 指位處上環傳統海味區

不過當時永倫卻高調發通告回覆一眾地產代理，表明「謝絕代理推介中環中心」，更加指「中環中心位處上環（傳統海味區），根據政府城規計畫大網圖是分區於西營盤及上環；港鐵出口亦然。本公司只投資於真正的中環，絕不考慮該大廈（任何價錢）。請各大地產代理高抬貴手，不用再介紹或電郵該大廈（一天已收20次。）」

寫字樓全面跌價 中環、金鐘、灣仔無一幸免

今日燈神睇返成件事，雖然永倫係成功避過中環中心近期做價不斷下挫的情況，不過近年整個投資物業市場都唔掂，就算係鄰近中環核心位置的甲廈，做價都係不斷回落，所以目前只係跌得多、跌得少的問題。除咗中環甲廈外，永倫2018年以28.488億元買入的灣仔軒尼詩道永倫立方全幢商廈，最新都在市場放售，不過估值得返22億元，即係較約6年前買入價低約23%。

近年多個投資者被銀行CALL LOAN急沽套現

至於係咩原因導致永倫近期不斷沽貨及蝕住放售旗下物業？燈神都未知實際詳情，不過綜觀近年市場上急沽貨、大蝕讓沽貨的投資家族，他們散貨的原因主要都係銀行施加壓力CALL LOAN，一眾投資者唯有急沽套現。

已故「收租王」永倫集團創辦人倫志炎於2014年離世。（網上圖片）