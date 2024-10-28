天水圍YOHO WEST首錄預租個案　一房月租1.15萬　租金回報3.67厘

天水圍輕鐵天榮站上蓋項目YOHO WEST，近期開始入伙，屋苑最新錄得首宗預租個案，一伙一房戶以每月約1.15萬元租出，呎租約40元。



中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，上述預租單位為YOHO WEST 2B座高層B5室，實用面積288平方呎，一房間隔，附設全層傢具，向北望樓景，以每月約1.15萬元租出，成交呎租約40元。

2023年底買入價375.35萬、回報3.67厘

據了解，原業主於2023年12月以375.35萬元買入該單位，當時成交呎價約1.3萬元。而以最新月租1.15萬元計算，業主享有租金回報約3.67厘。

伍耀祖又表示，YOHO WEST近期進行收樓程序，預計部份單位將於11月入伙，目前現時市場放租盤約15個。他又預計，臨近入伙，將會有一定數量業主推出放租，放租盤數量將會不斷增加。

同屋苑最貴租盤三房叫價2.5萬

據資料顯示，目前市場的YOHO WEST放租盤，意向月租約1.1萬至2.5萬元。最平為2B座一房戶，面積同為288平方呎，叫租1.1萬元；至於最貴為3A座一個三房戶，實用面積651平方呎，意向月租約2.5萬元，呎租約38元。