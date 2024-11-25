天水圍YOHO WEST第一滴血！ 一房358萬蝕沽　未入伙樓價先急貶1成

部分新盤錄首宗二手成交，惟在樓花期樓價已錄蝕讓。天水圍新盤YOHO WEST錄首宗二手成交，一伙一房單位最新以358萬元沽出，呎價11,815元。原業主於去年12月一手買入，尚未收樓，不足1年帳面蝕讓46萬元離場，貶值逾1成。



祥益地產高級經理林家倫表示，該單位為YOHO WEST 2A座高層A6室，實用面積303平方呎，一房間隔。

據悉，原業主尚未收樓，早前叫價420萬放盤，成功獲新買家洽詢。新買家為外區客，因看好屋苑租務市場，加上知道屋苑即將收樓，最終議價以358萬元承接，累減62萬元或15%，折合呎價11,815元。

天水圍輕鐵天榮站上蓋項目YOHO WEST。

屋苑尚未入伙、早前同類預租1.15萬

代理指，屋苑早前錄同類一房單位預租，租金約11,500元，預料租金回報接近3.9厘。YOHO WEST為全新盤，於去年11月推售，目前仍在樓花期，關鍵日期由今年9月延至11月尾。

原業主於去年12月以404萬元一手向發展商購入單位，持貨不足1年，帳面損手46萬元，單位期内貶值11%。