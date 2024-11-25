天水圍YOHO WEST第一滴血！ 一房358萬蝕沽 未入伙樓價先急貶1成
撰文：李明珠
出版：更新：
部分新盤錄首宗二手成交，惟在樓花期樓價已錄蝕讓。天水圍新盤YOHO WEST錄首宗二手成交，一伙一房單位最新以358萬元沽出，呎價11,815元。原業主於去年12月一手買入，尚未收樓，不足1年帳面蝕讓46萬元離場，貶值逾1成。
祥益地產高級經理林家倫表示，該單位為YOHO WEST 2A座高層A6室，實用面積303平方呎，一房間隔。
據悉，原業主尚未收樓，早前叫價420萬放盤，成功獲新買家洽詢。新買家為外區客，因看好屋苑租務市場，加上知道屋苑即將收樓，最終議價以358萬元承接，累減62萬元或15%，折合呎價11,815元。
屋苑尚未入伙、早前同類預租1.15萬
代理指，屋苑早前錄同類一房單位預租，租金約11,500元，預料租金回報接近3.9厘。YOHO WEST為全新盤，於去年11月推售，目前仍在樓花期，關鍵日期由今年9月延至11月尾。
原業主於去年12月以404萬元一手向發展商購入單位，持貨不足1年，帳面損手46萬元，單位期内貶值11%。
十大屋苑周末6宗成交持平 太古城、康怡及海怡零成交藍灣半島三房1190萬沽 呢個特點放盤3日獲承接 業主5年蝕四球走投資客398萬平買上水名都兩房 呎價8767元 料享4厘回報太子珠寶鄧鉅明家族6300萬沽赤柱單號屋 持貨17年大賺1900萬PARK YOHO兩房銀主盤530萬沽 八年貶值26% 上手曾二、三按借3球馬鞍山薈朗連環蝕 開放式放盤一年先賣出 持貨四年勁貶3成