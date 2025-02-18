鴨脷洲凱玥連錄5宗成交　部署加推海景特色戶　定價維持惜售策略

龍光（3380）與合景泰富（1813）合作發展鴨脷洲凱玥今日（18日）公佈最新消息。項目今年以來已錄得5宗成交，套現近3.2億元。項目將於短時間内加推個別海景特色戶以及三房分層戶型。定價方面將繼續採取惜售的策略，以善價而沽。



採惜售策略善價而沽

龍光集團銷售及市場總監高藹華表示，項目於今年以來已錄得5宗成交，套現近3.2億元。而全盤則累售52伙，吸金逾36.4億元；成交個案中佔約6宗為逾億元成交，呎價介乎約36,379至50,800元。

集團正考慮因應市場情況而加推更多戶型，如個別的海景特色戶，以及實用面積1,393平方呎的三房兩套分層戶型。定價方面將繼續採取惜售的策略，以善價而沽。

龍光（3380）與合景泰富（1813）合作發展鴨脷洲凱玥。

相信移民政策有利吸引資金回流香港

對於樓市走勢，高藹華指對後市抱樂觀態度。現時市場周期已經逐漸回升，股市亦隨即回穩，屬於市場上的利好消息。加上本港政府的移民政策及家族辦公室政策，相信有利吸引資金逐漸回流本港。

合景泰富集團副總經理（香港及海外）張詩韻表示，為配合項目銷售部署，發展商夥同美聯物業於黃竹坑開設「凱玥」南區豪宅專門店。現時項目部分單位呎租逾70元，回報約2.9厘。