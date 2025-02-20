觀塘鴻圖道3伙工廈單位呎價僅「5字頭」　較12年前買入價平兩成

本港工商物業新供應持續，加上部份發展商積極以優惠價推售工商新盤，令整體工廈物業價格持續受壓，個別業主以吸引價放售工商單位。觀塘鴻圖道1號22樓3、5及6號，總面積合共約3,532平方呎，最新以約1856萬元成交，折合呎價約5,255元，較原業主12年前買入時低約兩成。



中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，新買家為電話行業公司，本身於紅磡區設有據點，有意購入上述單位作自用。而是次成交呎價對比去年7月的買賣成交為低，該成交為同廈18樓3個相連單位，涉及建築面積約3,726平方呎，成交呎價約7,000元，反映短短半年間該廈呎價已下跌約25%。

呎價12年跌約兩成

另外，是次易手單位的原業主，於2013年斥資約1.5億元購入全層單位，涉及面積約22,950平方呎，折合成交呎價約6,536元。今次拆售3個單位的成交呎價，較12年前購入價再低，幅度約20%。他補充指，鴻圖道1號向來被視為手機行業的「基地」，業主多為自用客，最近呎價跟隨大市而有所調整。