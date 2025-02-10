富臨楊維7億標售大圍橙色空間全幢工廈　較12年前買入價叫高4成

工業市場疲弱，部分投資者放售旗下大型物業。大圍橙色空間全幢工廈最新受委托推出招標，意向價7億元，呎價約2,964元。據悉，物業由富臨集團（1443）創辨人兼主席楊維或相關人士持有，最新意向價較2013年買入價高出2.02億元或超過4成。



世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，上述物業為大圍成運路2至8號橙色空間全幢工廈，樓高9層，總建築面積約236,148平方呎。大廈配套齊全，提供3部電梯，地下樓底特高達5.4米，亦設有40呎貨櫃車位。物業地下附有車路直接連接1樓停車場，全層提供18個貨車位。物業亦設有三塊大型廣告牌，目前由大廈知名租戶使用，分別為電動車龍頭比亞迪及國際網購轉運商Buyandship。

物業最新推出招標放售，意向價7億元，呎價約2,964元。

富臨2013年買入、叫價高4成

甄浚岷續稱，早前京東集團亦斥資約18億元收購沙田石門利豐中心全幢，可見市場對物流中心需求殷切。此外，同區旗艦住宅項目柏傲莊亦已相繼落成，區內中產人口急增亦帶動迷你倉需求，項目受惠於硬件先天優良條件，適合轉型作迷你倉業務，從而進一步提升租金收入。

資料顯示，物業由富臨集團（1443）創辨人兼主席楊維或相關人士持有，其於2013年以4.98億元買入全幢工廈，持貨12年，最新意向價較當年買入價高出2.02億元，升幅約40.6%。