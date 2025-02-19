沙田星凱‧堤岸首宗二手即蝕！一房625萬沽、投資客損手21%｜多圖

近年樓市下行，交樓不足兩年的沙田星凱‧堤岸，首宗二手即見紅。一伙一房單位最新以625萬元沽出，呎價18,011元，屬屋苑首宗二手成交。原業主為投資客，2021年10月以794.8萬元買入單位，現沽出帳面慘蝕逾一球半，單位貶值21%。



美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，上述成交單位為星凱‧堤岸5座中高層G室，實用面積347平方呎，屬一房連開放式廚房戶型，外望城市景及少量山景。單位最新以625萬元成交，呎價18,011元。

↓↓星凱‧堤岸5座29樓G室↓↓

原業主買入收租 蝕逾兩成離場

代理透露，原業主為投資客，早於2021年10月購入單位作收租之用。但見近年跌市，故沽出單位止蝕離場。是次成交原業主帳面蝕169.8萬元，單位貶值21%，連使費則實蝕205萬元。

二手呎價較貨尾平約一成半

據悉，星凱‧堤岸為中洲置業發展項目，全盤1,335伙，於2023年6月30日交樓，現尚餘貨尾單位。參考項目於今年1月推出的最新價單，一房單位呎價約21,164元，即二手買入的呎價較貨尾單位平約14.9%。