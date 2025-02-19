五索、馬清鏗婚外情　大生銀行長沙灣豪宅35伙放盤　估值16.8億

【馬清鏗、五索、大生銀行】大生銀行馬氏家族旗下大銀地產發展的長沙灣大埔道383號翠雅山，最新委託戴德梁行放售，最新市場估值約16.8億元，較一年前測量師行估價23億元，回落約27%。值得留意，翠雅山這個樓盤早於2018年11月推盤公佈樓書，不過其後一直未錄得成交，目前全盤35個單位依然發展商持有。



戴德梁行指出，項目地盤面積約30,032平方呎，根據屋宇署批准圖則，總樓面面積約72,216平方呎，寬免面積約56,315平方呎，若以此計涉及總面積超過128,000平方呎, 現分為3座，共有35個單位，總實用面積約59,368平方呎，提供52個停車位（超過9成停車位支援充電）。

項目一年多前測量師行估價為23億元，現時最新市場估值約16.8億元。

翠雅山2018年底推盤 馬清鏗親自出動銷售部署記招

位於大埔道383號的翠雅山，設3座住宅大廈，提供35伙，面積由1,352至2,496平方呎，間隔由一房套房至四房四套不等。項目於2018年底開放示範單位及公布樓書。大生銀行主席，兼大生地產副主席馬清鏗，亦有親自出動該盤樓盤銷售部署記者會，不過當時也有發表有關樓市的言論。

馬清鏗與網紅「五索」爆出婚外情 拍拖九年育有4名子女

馬清鏗近期成為社會焦點，他與現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）爆出婚外情，兩人拍拖九年，育有4名子女，有指五索獲男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，她亦經常炫富，高調大曬豪宅內景、名牌手袋及靚車等等。

翠雅山設有多個特色戶型，包括「大前庭戶」、「連特大天台」等，部分單位享「落地玻璃梯屋」、「洋房式直達屋戶兼車位」。至於住宅會所以度假式園林設計，提供總長度達19米泳池連Jacuzzi的設置，另包括型格宴會廳連私人廚房、多用途活動區、品味酒室、健身室、桑拿室。