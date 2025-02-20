外資基金放售葵涌葵榮路30號商廈　市值8.4億、僅較8年前高出6.4%

世邦魏理仕獲委託，以私人要約形式放售葵涌葵榮路30號全幢商業大廈，大廈樓高9層，地盤面積約27,470平方呎，提供209,160平方呎樓面。該商廈市值約8.3億元，較8年前的買入價7.8億元高出約6.4%。



葵榮路30號位於葵涌的商業區，大廈樓高9層，地盤面積約27,470平方呎，總建築面積209,160平方呎，屬大樓面商業空間，三面單邊設計，窗戶充足。

近年3億進行全面大翻新

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，大廈市值約8.3億元，業主近年更用接近3億元進行全面大翻新，除了更換外牆及窗户外，更重新安裝冷氣系統、消防系統、供電系統及來去水系統等，而且亦裝配了全新升降機及設有新的扶手電梯往一樓零售部分。

外資基金放售 8年前造價約7.8億元

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧補充，葵榮路30號的每層樓面面積達約25,000平方呎，地下設有200個座位的演講廳，將來有條件打造為產品展示廳、產品發佈、客戶活動、教學演講、文娛會所、研究設計及發展中心、人才培訓中心等用途。此外，大廈配備33個私家車位及8個貨車位，提供充足停車位予企業及租戶使用。另外，新買家除了享有命名權外，更可把非自用部分繼續用作收租用途。

翻查資料，該工商物業早於2015年由外資基金安祖高頓購入，當時造價約7.8億元。隨後花費高達3億元翻新為活化工廈項目EDGE，並在2017年啟用。業主再於2022年擬改建為資料中心。