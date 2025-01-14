集友銀行12.98億承接上環全幢商廈　原業主七年帳蝕4億　貶值3成

商廈市場錄得大額成交。上環文咸東街明大企業集團大廈（前稱Bonham Circus）全幢以12.98億元沽出，呎價14,750元。最新成交價較7年前買入價蝕讓4.02億元，期内貶值31%。據悉，新買家為集友銀行或相關人士。



上述物業為上環文咸東街40至44號明大企業集團大廈，樓高29層，總建築面積約88,000平方呎。大廈每層面積由3,256至3,526平方呎，可作寫字樓及半零售用途。物業最新以12.98億易手，折合呎價14,750元。

集友銀行接手、大廈7年帳蝕逾4億

據悉，新買家則以「誠信置業有限公司」名義買入，登記股東為集友銀行有限公司，而集友銀行曾經為該廈承做按揭。

該大廈目前租客包括資產管理、專業服務及共用工作間，每月合共收租230萬元，呎租由29至37元不等。按成交價計算，料新買家享租金回報約2.13厘。

資料顯示，原業主為一間中資公司，其於2018年以17億元向鵬里資產購入全幢。持貨7年，現轉手帳面蝕讓4.02億元，物業期内貶值31%。