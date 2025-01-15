2024年最大額商廈成交！香港都會大學購紅磡祥祺中心、豪擲26.5億

2024年商廈市場錄得大額成交個案。第一太平戴維斯表示，紅磡紅鸞道18號祥祺中心沽出，作價約26.5億元，買家為香港都會大學。該廈原由內地富豪陳紅天持有，惟早前淪銀主盤並由接管人恒生銀行﹙0011﹚委託代理推出招標。



該物業為一座15層高的臨海超甲級寫字樓，總樓面面積約27.9萬平方呎，擁有155個車位，提供全維港景致。大廈配備智能保安出入閘機系統，並擁有巨型LED幕牆，為燈光匯演的參與大廈之一。

九龍紅磡紅鸞道18號祥祺中心。（第一太平戴維斯提供）

第一太平戴維斯董事總經理袁志光表示，此次交易為2024年市場最大的商廈物業交易。繼年中促成都會大學購入紅磡蕪湖街大型學生宿舍物業成交後，集團再次為都會大學促成大額物業交易。另外，商業物業市場經歷了高位調整，此次收購正是時機。