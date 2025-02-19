啟德澐璟減價12%加推　入場兩房1014萬起　周日發售136伙

華潤置地（海外）及保利置業集團（0119）合作發展的啟德澐璟，日前加推2號價單，提供共63伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實價介乎1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價約20,223至28,410元。整批平均呎價約22,903元，較近1年的首張價單均價25,914元低近12%。項目最新落實於本周日公開發售136伙，當中有50伙將以招標形式銷售。



2號新價單涉及63伙，戶型涵蓋兩房至三房間隔，包括36伙兩房、20伙三房及7伙三房連私人電梯大堂戶型，實用面積介乎488至1,525平方呎。單位定價由1,127.1萬至4,814萬元，呎價由22,470元至31,567元。扣除最高10%折扣後，折實價介乎1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價約20,223至28,410元。

當中入場兩房單位為3B座3樓B室，實用面積488平方呎，外連45方呎平台，折實價1014.4萬元，折實呎價約20,787元。

本周日發售136伙

發展商表示，項目自推出共售出310伙，成交金額近129億元，近日更錄得一組買家連購 4 伙四房大宅。為回應市場需求，項目最新公佈銷售安排，落實於本周日公開發售136伙，當中包括於2號價單的63伙單位，連同另外23個在售單位以價單形式發售，以及50個單位以招標形式發售。