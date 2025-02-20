元朗全新盤第一滴血！短炒業主收樓1個月即蝕半球　一手貨跌價5%

樓市走勢未明，部分新盤單位於二手市場迅速跌價。元朗新盤The Yoho Hub II錄得首宗二手成交，一伙兩房單位最新以660萬元沽出，呎價約14,286元。原業主於去年10月一手買入單位，持貨僅4個月，帳面蝕讓約36.4萬元或5.2%離場。若連同稅務、佣金等支出計算，估計需實蝕逾63.6萬元。



市場消息表示，該單位為The Yoho Hub II 6座高層D室，實用面積462平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主上月才正式收樓，隨即叫價700萬元放盤，近日獲新買家議價以660萬元成交，累減40萬元，折合呎價約14,286元。

代理指，屋苑屬全新盤，去年8月才落成，是次單位為屋苑首宗二手成交。

The Yoho Hub II

上月收樓、一手買入4個月貶值5.2%

資料顯示，原業主於去年10月以696.4萬元向發展商一手購入單位，今年1月正式完成交易，並向銀行申請按揭貸款。

惟本月即蝕讓沽貨，持貨僅4個月，帳面蝕讓約36.4萬元或5.2%。若連同買入稅務20.8萬元及賣出時的佣金支出6.6萬元計算，需實蝕63.6萬元。此外，上述蝕讓金額還未計及律師費、提前償還銀行貸款的罰息金。

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