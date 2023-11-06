周末新盤錄105宗　按周升2倍　啟德海灣、澄天周六出擊吸金逾7億

本周末有大型新盤銷售，一手市場交投量急升。過去周末（4日、5日）兩日共錄得約105宗一手成交，較上周的35宗勁升2倍，屬9月以來的同期新高。當中由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第1期，於周六進行首輪銷售，即日共沽55伙，而於同日發售的英皇國際（0163）香港仔「澄天」即日沽31伙，分別套現5.43億元及2億元。



啟德海灣即日沽55伙

嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期，於周六（4日）展開首輪銷售218伙，當中有212伙以價單形式推售，另招標6伙三房。項目於即日沽出55伙，佔比約25.2%。單位成交價621.4萬至1,508.4萬元，套現逾5.43億元。

資料顯示，啟德海灣第1期提供1,017伙，以單一期數計，屬近2年來首個發售過千伙的大型樓盤。

香港仔澄天兩日沽32伙

英皇國際旗下香港仔舊大街80號項目澄天，同樣於周六展開首輪公開銷售，以價單形式發售85伙標準分層戶，即日沽出31伙，隨後於翌日再沽1伙，兩日累沽32伙，佔首輪發售的37.6%。售出的單位成交價由440.14萬至784.8萬元，套現金額超過2億元。

澄天全盤提供110個單位，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房戶型，標準單位實用面積介乎286平方呎至400平方呎，另設一房至三房特色戶，實用面積由245平方呎至881平方呎，預計關鍵日期為2025年3月31日。

+ 2

EIGHT STAR STREET兩房戶成交 呎價高達5萬

太古地產（1972）發展的灣仔 EIGHT STAR STREET，於周六亦錄得一伙成交。涉及單位為22樓A室，實用面積913平方呎，2房間隔，成交價4,600萬元，呎價50,383元。

資料顯示，上述單位為項目近4個月以來首宗成交，全盤僅提供37伙單位，現尚餘最後3伙可供選購。