用家475萬「即睇即買」將軍澳新都城兩房戶 業主慘蝕125萬
撰文：李煥好
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節日後樓市氣氛改善，二手市場再錄成交。將軍澳新都城一伙兩房戶放盤僅一個半月，獲用家「即睇即買」，以475萬元承接單位，呎價約13,085元。原業主持貨6年，帳面勁蝕兩成。
美聯物業高級分區營業經理林健偉表示，上述成交單位為將軍澳新都城二期10座低層F室，實用面積約363平方呎，屬兩房間隔，座向東南。
呎價13085元 帳面勁蝕兩成
據悉，單位以510萬元放盤約一個半月，即獲用家垂青，其心儀單位附帶企理裝修，故睇樓1次即決定承接單位自住。雙方議價後以475萬元成交，累減35萬元或6.9%，呎價約13,085元。
翻查屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為二期9座38樓C室，面積間隔相同，於本月中以550萬元成交，呎價15,152元。換言之，上述單位的最新售價較同類單位平約7.3%。
參考成交資料，原業主於2019年2月以600萬元購入上述物業，業主持貨約6年，現沽出帳蝕約125萬元，單位貶值約20.8%。
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