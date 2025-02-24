荃灣翠豐臺兩房463萬低價沽 創屋苑10年新低 呎價10523元
撰文：李明珠
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受到一手新盤接連低價推售影響，大量購買力被搶走，部分二手單位錄低價成交。 荃灣翠豐臺一伙兩房單位最新以463萬元沽出，呎價10,523元，成交價創屋苑10年新低。原業主早於2003年買入單位，帳面獲利330萬元離場。
中原地產荃灣副區域營業董事余俊文表示，該單位為翠豐臺2座低層E室成交，實用面積440平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價480萬元放盤，近日獲同區分支家庭洽詢，最終經議價後以463萬元易手，折合呎價10,523元。
造價創屋苑10年新低
代理指，是次單位成交價創屋苑10年新低。參考近期同類單位成交價由505萬至580萬元不等，即是次單位低同類市價約8%至20%
原業主於2003年9月以132.39萬元買入單位，持貨22年，即使現以低價沽出，帳面依然獲利330.61萬元，單位期内升值2.5倍。
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