雪纖瘦前老闆陳雅晶6500萬蝕沽九肚山洋房　買入七年勁蝕逾1400萬

樓市整固，市場錄名人蝕讓沽貨個案。沙田九肚山豪宅雲端一伙洋房最新以6,500萬元沽出，呎價25,174元。據悉，原業主為美容集團雪纖瘦前老闆陳雅晶（CRYSTAL），其於7年前買入單位，現帳面勁蝕約1,413萬元，單位貶值約18%。



涉及的單位為雲端雙號屋，實用面積2,582平方呎，四房間隔連約469平方呎花園及565平方呎天台。單位最新以6,500萬元沽出，呎價25,174元。

資料顯示，原業主登記姓名為陳雅晶（Chan Nga Ching Crystal），陳雅晶（CHAN NGA CHING CRYSTAL），與美容集團雪纖瘦前老闆同名，料為同一人。

持貨7年帳蝕逾1400萬

陳雅晶於2018年以7,912.8萬元買入單位，持貨7年轉手帳面大幅蝕讓約1,413萬元，單位期内貶值約18%。

沙田九肚山豪宅雲端。

據悉，陳雅晶近期於物業市場頻有動作，上月其擲1,890萬元購入兩伙觀塘半新樓凱滙的兩房蝕讓單位。