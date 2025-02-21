楊超成5700萬蝕賣改則淺水灣豪宅　4年前高位接貨　勁蝕1500萬走

市場再錄名人沽貨個案。南區淺水灣松苑一伙三房單位最新以5,700萬元沽出，呎價約29,734元，屬市價水平。據悉，原業主為英皇集團主席楊受成胞弟楊超成，其於2021年高位買入單位，持貨4年現帳面蝕讓1,450萬元離場，單位貶值2成。



市場消息指，該單位為松苑低層B室，實用面積1,917平方呎，四房套間隔，外望開揚海景。

據悉，單位最初叫價8,000萬元放盤，其後一直因應市況調整價格，最終於近日獲新買家洽購並議價以5,700萬元成交，累減2,300萬元或29%，折合呎價約29,734元。

↓↓松苑低層B室↓↓

客廳外連弧形露台。

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楊超成4年前買入帳蝕近1500萬

代理指，單位原則為三房，現改作四房。圖片可見，單位空間偌大，裝修新淨；當中客廳位置打造升高地台設計，外連弧形露台。

資料顯示，原業主為英皇集團主席楊受成胞弟楊超成（YEUNG CHIU SING RICKY），其於2021年以7,150萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕讓1,450萬元，單位期内貶值20%。