黃埔花園兩房300萬沽！較銀行估價「腰斬」一半 持貨29年都要蝕
撰文：黃祐樺 蔡偉南
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二手市場交投淡靜，黃埔花園有兩房驚現300萬元成交個案，較網上銀行估價「腰斬」近一半，其成交價及呎價更較鄰近居屋平，呎價不足6,000元。
據了解，該單位為凶宅物業，原業主持貨29年，是次轉手仍帳面蝕讓22萬元。同時有區內代理指出，該單位同層也有另一個凶宅物業，即一層罕有出現兩伙凶宅。
代理透露同層有兩伙凶宅物業
據市場消息指出，是次成交為黃埔花園5期7座極低層A室，實用面積503平方呎，新近以300萬元沽出，成交呎價5,964元，屬凶宅物業成交個案。有區內代理更指，該層同時有兩個凶宅單位，因此影響樓價水平。
銀行估價最高597萬、成交價「腰斬」一半
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為597萬元，而恒生估價則為591萬元。即最新成交價較估價低291萬元至297萬元，即約49.2%至49.7%。換言之是次最新成交價較網上銀行估價「腰斬」近一半。
參考鄰近居屋俊民苑E座中層7室，實用面積相同，於2月中以415萬元沽出，呎價8,557元。反映上述最新成交售價及呎價均平過居屋。
持貨29年帳蝕22萬
至於，原業主於1996年以322萬元購入，持貨至今29年，是次轉手帳面蝕讓22萬元，單位期內貶值6.8%。
同座樓上單位曾發生墮樓事故
值得留意，在2023年4月份，上述黃埔花園同一座的中低層A室，同樣以300萬元易手，當時有指該單位在2020年發生墮樓事故，料因而影響單位的造價。當時單位叫價400萬元，最終劈價至300萬元轉售。
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