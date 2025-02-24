大角咀尚璽開放式近「腰斬」成交　投資者220萬執平貨：值博率高

二手市場疲弱，有投資者趁機擲220萬元連租約買入大角咀半新盤尚璽開放式，呎價13,924元。至於，原業主2018年以約405.3萬元一手買入，是次轉手帳面輸45.7%或185.3萬元離場。換言之，單位今次以近「腰斬」價沽出。



新買家為投資者 認為值博率高

利嘉閣地產高級聯席董事甘尚德表示，是次成交為大角咀尚璽低層C室，實用面積約158平方呎，屬開放式間隔，外望開揚園林市景。原業主最初以250萬元叫價放盤，由於單位有租約故不便開放睇樓，單位終議價至220萬元連約沽出，呎價約13,924元。

至於，新買家為投資者，因鍾情樓齡新且保養佳，加上單位開價吸引屬區內最低入場費的新晉物業，故認為上述單位值博率高，遂馬上洽購。

大角咀尚璽。

持貨7年 造價接近「腰斬」成交

據悉，原業主於2018年以約405.3萬元一手買入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓185.3萬元，單位期內貶值45.7%。不過由於單位曾用作收租用，料可抵消部份蝕幅。

甘尚德補充，該屋苑同類型單位目前約有12個放盤，最低入場價由約268萬元起。