利嘉閣：1月二手私宅買賣縮至2528宗　創近4個月低位

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一月及二月均為年初淡靜市況，料經一連兩個月整固後，如《財政預算案》出台利好樓市措施，則三月份樓市可以展現一番小陽春行情。根據土地註冊處數據所得，2025年一月份全港共錄2,528宗二手私宅買賣登記（數字主要反映去年十二月中旬至今年一月上旬期間的市場實況），較去年十二月份的2,903宗下跌13%，連跌兩個月兼創近4個月低位。至於，一月份登記總值按月同步減少13%，錄175.99億元，同樣連挫兩月兼為近4個月最少。



今年一月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得全線下跌，當中以樓價1億元以上組別的跌幅最大，按月挫50%至2宗登記，5,001萬至1億元組別及801萬至1,000萬元者亦分別跌20%及16%，至12宗及200宗。另外，登記量佔比最多為樓價400萬元或以下的組別，按月也跌12%，錄913宗登記。

按全港三區作分析，一月份港九新界三區登記量齊齊報跌。當中，港島區登記量按月減少15%，月內錄得542宗登記；九龍區按月跌14%，共錄897宗登記；至於新界區也跌11%，仍守住千宗水平，共錄1,089宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量則錄七跌三升，當中以鑽石山/黃大仙區的跌幅最大，月內錄得134宗登記，按月少41%。至於土瓜灣區及旺角/油麻地區亦分別錄得27%及23%的跌幅，前者錄得63宗，剛好打入十大，後者則有121宗登記。

十大活躍屋苑錄228宗登記 按月微跌2%

此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得四跌六升，其中以嘉湖山莊的跌幅最大，月內共錄25宗登記，按月少34%；其次日出康城也跌26%，一月共錄28宗登記，而新都城也跌17%，共錄15宗登記。至於，登記量錄得升幅者，以麗城花園漲幅最大，按月增加67%，共得15宗登記；而美孚新村則超越日出康城及嘉湖山莊，晉身登記量最活躍的屋苑，月內錄得34宗，按月也微升6%。此外，一月份十大活躍屋苑總計登記量共有228宗，較去年十二月的233宗微跌2%。

陳海潮指出，展望二月份二手私宅登記量主要反映一月下旬至二月上旬市況，鑒於當時市場觀望美國總統就職，加上步入農曆新年淡市及靜候美國一月底議息結果，令二手交投顯得極為緩慢。此外，踏入二月初，新盤陸續啟動，亦搶去部分購買力，因此預期二月全月二手私宅登記量只能維持原地踏步，沒有明顯升跌，守在2,500宗水平，微跌0.1%。

一月份二手私宅登記2528宗 四個月新低