利嘉閣：11月私宅落成4041伙　33個月新高　年內二度「零動工」

私宅動工進度仍然緩慢。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署發表的最新數據，2024年十一月份全港未有私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為繼六月份後的年內第二度「零動工」。



不過，據屋宇署最新修訂，去年五月份、七月份、八月份及十月份，分別新增4伙長洲花屏路(DD CC 1872)、112伙元朗流業街與涌業路交界(DD115 LOT 1677)、327伙錦田錦泰路(DD109 LOT 2206)及48伙深水埗基隆街192至194號此四個動工項目。首十一個月動工量累計共5,030伙，較去年同期的9,031伙減少44%，創十四年同期新低。



2024年十一月錄4,041伙私宅落成

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2024年十一月份全港共有7個項目，合共4,041個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），創三十四個單月新高，並較十月份的3,715伙增近9%；至於今年首十一個月累計落成量共18,679伙，較去年同期的13,808伙增加35%。

↓↓屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量↓↓

（利嘉閣數據）

十一月屯門NOVO LAND落成規模最大

根據資料顯示，十一月份本港共有7個私宅項目正式落成，當中規模最大的是屯門「NOVO LAND」3A期及3B期，涉及1,303伙；其次為洪水橋「滙都」涉及的1,025伙；至於，黃竹坑「港島南岸」4A及4B期「海盈山」，合共涉及800伙；何文田「瑜一」1A期及1B期，合共涉及630伙；油塘「親海駅」1期涉及228伙；旺角「Elize PARK」涉及52伙，及又一村紫藤路7號涉及3伙，亦於期內竣工。

屯門NOVO LAND。（余俊亮攝）

十一月份新界區私宅落成最多

按地區劃分，今年首十一個月新界區共有14個項目、合共9,593個單位落成，佔整體比例約51.3%；九龍區共有22個項目落成，涉及單位總數7,876伙，佔同期整體私宅落成量約42.2%；港島區則有13個項目落成，涉及1,210伙，佔整體私宅落成量約6.5%。

陳海潮指出，2024年首十一個月私宅落成量達差估署預測全年22,267伙的84%，料部分項目將陸續取得入伙紙，估計2024年落成量有機會與差估署全年預測數字相近。