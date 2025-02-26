財政預算案2025｜萊坊王兆麟：寬減印花稅料帶動成交量升最多10%

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，並將採用更多元的發展模式，全速推動北部都會區建設和產業引進。



萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，支持政府對住宅及非住宅物業將徵收100元印花稅的物業上限由300萬元提高至400萬元，這將有助部分上車人士或年青人置業，預計將帶動相關住宅成交量上升5至10%。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，徵收一百元印花稅的物業上限由三百萬元提高至四百萬元，這將有助部分上車人士或年青人置業。

北都發展需創新模式 公私營合作助產業多元

另外，他亦支持政府以創新及多元的發展模式就北部都會區不同地區及產業與商界合作。王兆麟指，考慮到北都將成為香港未來10至20年的新經濟引擎，落戶北都的產業將會與香港及九龍的兩個CBD 截然不同，所帶來相關的地產資產類別亦會不同，相信過去由政府提供基建的賣地模式並不完全適合北都的產業發展。因此，建議政府以不同的公私營合作模式(PPP)方案，加快落實不同產業的發展。