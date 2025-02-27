前地監局主席陳韻雲減持灣仔尚匯 840萬沽一房　14年仍蝕122萬

樓市走勢未明，部分投資者蝕讓減持離場。灣仔尚匯一伙一房單位新近以840萬元沽出，呎價24,561元，符合市價。據悉，原業主為前地產代理監管局主席陳韻雲或相關人士，其早於2011年以公司名義買入單位，現帳面蝕讓122.3萬元，單位貶值13%。



市場消息指，該單位為灣仔尚匯高層B室，實用面積342平方呎，屬一房間隔，外望灣仔運動場及會展一帶維港景。單位最初叫價880萬元放盤，最終於月初獲洽購並減價至840萬元沽出，折合呎價24,561元。

14年前買入帳蝕122萬

代理指，是次成交符合市價。原業主為前地產代理監管局主席陳韻雲，其於2011年以962.3萬元公司名義購入單位，持貨14年，帳面仍要蝕讓122.3萬元，單位期内貶值13%。

灣仔尚匯。

陳韻雲共持有6伙、去年蝕沽1伙

據悉，陳韻雲早年曾透過不同公司名義大手購入尚匯6個單位，涉及約6,610萬元。當中有5個單位曾於2019年以一籃子方式推售，當時叫價8,030萬元，惟未獲承接。直至去年8月其以約1,750萬元售出其中一伙中層A室單位，帳面蝕讓約100萬元。連同是次單位，陳韻雲累蝕逾220萬元。