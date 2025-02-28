差估署：1月租金指數報192.9點 按月升0.42% B類中小型戶升最多
撰文：黃祐樺
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據差估署最新資料，2025年1月份私樓租金指數報192.9點，較2024年12月的192.1點，按月升約0.42%。
按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報196.8點，按年升0.46%；大型單位（D、E類）報148.1點，按年升0.41%。
B類單位升幅最強
至於細分各類戶型，A類單位（面積431平方呎或以下）報211.4點，按年升約0.09%；B類單位（431至752平方呎）報193點，按年升約0.78%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報162.3點，按年升約0.62%。
D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報151.7點，按年升約0.26%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報139.3點，按年升約0.65%。
料2025年住宅租金升3至5%
萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。
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