差估署：1月樓價指數報287.6點　按月回落0.45%

據差餉物業估價署最新資料，2025年1月私樓售價指數報287.6點，較2024年12月份288.9點，按月回落約0.45%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報289點，按月跌0.41%；大型單位（D、E類）報263.8點，按月趺0.98%。

E類1722呎以上大單位跌最多

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為E類（1,722平方呎或以上） 單位報258.2點，按月跌約1.15%。D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報265.5點，按月跌約0.93%。

C類單位（753至1,076平方呎）報272.9點，按月趺約0.87%。B類單位（431至752平方呎）報280.8點，按月跌約0.67%。

A類單位（實用面積431平方呎或以下）報306.2點，按月表現持平。

萊坊王兆麒：料樓價2025年全年上升最多5%

萊坊高級董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，1月份官方樓價指數按月下跌0.4%，但隨著美國於去年12月再減息四分一厘，預料樓價在2025年上半年見底，短期內樓價在谷底反覆徘徊，但隨著息口及貨尾量漸漸回落，預測樓價下半年會開始明顯回升，2025年全年上升最多5%。

王兆麒預料美國將於今年再減息半厘去刺激經濟，香港亦將跟隨，實際按息有機會回落至3%以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。（柳英傑攝）

發展商推盤提供更多優惠吸客

預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000-13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年第三、四季回落至較低水平。

短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平。預計今年一二手成交量會上升至5.5萬元至5.8萬元宗左右。發展商積極去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。