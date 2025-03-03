北角縉景台兩房648萬沽、呎價重上1.5萬　18年間業主帳賺1.3倍

過去三年樓價持續整固，個別屋苑亦出現低位回升。北角木星街縉景臺一伙兩房單位最新以648萬元成交，呎價約15,465元。代理指，最新成交呎價重上1.5萬元，創屋苑近8個月的呎價新高。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為縉景臺2座高層B室，實用面積約419平方呎，屬兩房兩廳間隔，向西南眺望樓景。

成交單位為縉景臺2座高層B室，實用面積約419平方呎，屬兩房兩廳間隔。（網上圖片）

呎價15,465元 破屋苑近8個月記錄

代理透露，原業主早前以688萬元放盤，最終減價40萬至648萬元成交，實用呎價約15,465元，減幅約5.8%。但對比同座同類型高層單位，早前成交價僅628萬元，反映最新成交價已較低位有所回升，升幅約3.2%。亦是屋苑自去年年中以來，呎價再次重上1.5萬元水平。並創屋苑近8個月呎價新高。

18年間帳賺逾三球半

翻查資料，單位原業主於2007年7月僅以約285萬元購入上址，持貨18年帳面升值363萬元，期間大幅升值1.3倍。