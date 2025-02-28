不愛新樓愛舊樓　外區客388萬買荃威花園　上手輸一球離場｜多圖

本港樓市氣氛轉活，新一份財政預算案後不少發展商推一手新盤應市。不過，有買家認為舊樓實用率較新樓高，加上見業主肯劈價32萬元，即拍板買入荃威花園兩房戶。



中原地產分行首席分區營業經理丘漢偉表示，是次成交為荃灣荃威花園R座中層5室，實用面積533平方呎，屬兩房間隔。

原業主於2024年8月放盤以490萬元叫價放盤，期內多次下調叫價，近日再減至420萬元，成功吸引買家，終以388萬元沽出，呎價約7,280元。

↓↓荃灣荃威花園R座中層5室↓↓

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見樓價回落、單位有裝修

至於，買家為外區上車客，過去一年留意荃灣區樓市，認為目前樓價已回落至可負擔水平，又認為舊樓實用率較新樓高，故鎖定為入市目標並帶票睇樓。由於見上址有裝修，內籠實用且有梗廚及明廁，加上近巴士站方便往返市區工作。最終見業主肯大幅減價32萬元，即拍板買入。

據知，原業主於2017年3月以498萬元買入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓110萬元，單位期內貶值22%。

外望山景。（代理提供）