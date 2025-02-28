Belgravia Place II今晚首輪賣148伙　截收1900票、超購11.8倍

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II 將於今晚（28日） 展開首輪銷售，盡推3張價單共148伙。發展商表示，項目於中午12時截至接收認購登記，終截收約1,900票，以首輪148伙計，超購約11.8倍。



項目將於今晚展開首輪銷售，盡推3張價單共148伙。折實售價由408.7萬元至886.86萬元，折實呎價15,088至17,217元。入場單位為2座3樓7室，實用面積262平方呎，一房間隔，折實價408.7萬元，呎價15,602元。

全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。

Belgravia place