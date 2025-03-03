長實半山21 BORRETT ROAD四房大宅1.26億沽　呎價6萬

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，以招標形式售出1樓06號單位，實用面積2,089平方呎，連541平方呎前庭及1個車位，屬四房雙套連儲物房間隔，成交價逾1.26億元，實用呎價約60,460元。



長江實業營業經理陳詠慈表示，春節前後逾億元的豪宅項目明顯活躍起來，甚至相繼錄得成交，整體豪宅市場的成交量將有望穩定上升；21 BORRETT ROAD受到香港及內地富豪的青睞，春節過後兩地準買家的查詢和預約參觀量出現顯著的增幅。

長江實業營業經理陳詠慈。

餘貨曾208億轉手、呎價6.2萬 去年7月終止

資料顯示，2022年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。不過該宗交易於2023年7月終止買賣。

21 BORRETT ROAD的單位，實用面積由2,075至3,378平方呎。（樓盤網站圖片）