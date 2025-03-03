長實半山21 BORRETT ROAD四房大宅1.26億沽 呎價6萬
撰文：蔡偉南
出版：更新：
長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，以招標形式售出1樓06號單位，實用面積2,089平方呎，連541平方呎前庭及1個車位，屬四房雙套連儲物房間隔，成交價逾1.26億元，實用呎價約60,460元。
長江實業營業經理陳詠慈表示，春節前後逾億元的豪宅項目明顯活躍起來，甚至相繼錄得成交，整體豪宅市場的成交量將有望穩定上升；21 BORRETT ROAD受到香港及內地富豪的青睞，春節過後兩地準買家的查詢和預約參觀量出現顯著的增幅。
餘貨曾208億轉手、呎價6.2萬 去年7月終止
資料顯示，2022年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。不過該宗交易於2023年7月終止買賣。
牛奶冰室老闆入市！擲3180萬買康樂園逾2500呎洋房 上手12年輸2%廖創興家族放售淺水灣道94號住宅地盤 市值高達12億正面消息不斷湧現 樓市結構默默改變｜汪敦敬精明業主322萬短炒屯門新盤 早前平執特價貨尾 4個月速賺30萬！麗港城兩房450萬超低價 呎價僅8千 重返2013年原來另有隱情