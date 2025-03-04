黃大仙薈鳴錄大手客入市 豪客斥4800萬連掃10伙細單位
撰文：李明珠
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財案後新盤銷情暢旺，部分新盤錄得大手客入市掃貨。宏安地產（1243） 旗下的黃大仙薈鳴，即將進入收樓階段，項目最新獲大手客連購10伙細單位，總成交金額達4,800萬元。
宏安集團執行董事程德韻表示，即將屆收樓階段，吸引了眾多投資者的青睞。最新成功獲一組投資者大手購入10伙單位，總成交金額逾4,800萬元，並創該項目單一買家成交金額的新高紀錄。而項目自去年推售至今累售165伙，共套現近8億元。
宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，該10伙的成交單位包括2伙C室單位、6伙F室單位及2伙J室單位，戶型涵蓋開放式至一房，實用面積介乎200至260平方呎。
↓宏安18樓F室無改動示範單位↓
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↓宏安18樓A室連裝修示範單位↓
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