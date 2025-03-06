2月新盤撻訂錄23宗、殺訂金額急增1.49倍　瑧譽洋房買家輸1745萬

2025年2月新盤市場共錄得23宗撻訂個案，較1月的24宗微跌1宗，涉及撻訂金額約4,738.38萬元，較上月1,906萬元大升1.49倍。的當中，屯門青山灣瑧譽有洋房買家在2月1日（大年初四）撻訂，料輸1,700萬元訂金離場。



瑧譽洋房買家大年初四撻大訂 輸1745萬

內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽錄得一宗撻大訂，買家在2023年3月以1.745億元買入5號洋房，連同兩個車位，屬五房套間隔，實用面積5,209平方呎，連376平方呎平台、1,025平方呎花園及1,148平方呎天台。

當時買家採用「S1T 付款計劃」，樓價首5%已於中標日向發展商繳付，隨後樓價5%則需要中標日後的14日繳付，而尾數樓價90%則在720日內繳付。不過，單位於2月1日（大年初四）被列為終止交易，預計買家只繳付樓價10%後未有進一步繳付餘額，而遭發展商沒收該10%訂金，即約1,745萬元。

滿名山洋房買家採先住後付 撻訂輸近1300萬

另外，嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山錄得一宗撻大訂，涉及為H8號洋房，實用面積2,877平方呎，連2,749平方呎花園、146平方呎平台、1,106平方呎天台，屬四房間隔。該名買家在2021年8月採先住後付，並擲8,631萬元入市，呎價約3萬元。惟三年半後棄購，料終最終遭發展商殺訂15%，料涉及1,294.65萬元。

屯門掃管笏滿名山。

元朗朗天峰開賣即撻3伙

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰2月22日展開首輪銷售，項目連錄三宗撻訂，共涉58.95萬元，涉及單位為1B座10樓及20樓E及H室，以及第2座11樓E室，實用面積288至377平方呎，屬一房及兩房間隔。

單位分別於2月22日首輪銷售沽出，成交價為約336.84至497.74萬元。惟單位於5日後棄購，料眾買家已撻訂，並遭沒收5%訂金，即涉58.95萬元。

北角皇都錄首宗撻訂 一房買家5日後棄購

至於，新世界（0017）發展的北角皇都亦錄首宗撻訂，皇都12樓A7室，實用面積359平方呎，屬一房間隔，單位於2025年2月15日首輪銷售時以643.9萬元沽出。當時買家擲643.9萬元並採90天現金優惠付款計劃。該名買家於5日後棄購，料終最終遭發展商殺訂5%，料涉及32.2萬元。

啟德、屯門、元朗等新盤地區均錄撻訂

其餘撻訂個案包括啟德柏蔚森 III、啟德MIAMI QUAY 1、啟德維港1號、屯門御半山、屯門黃金海灣 珀岸、屯門上源、藍田KOKO ROSSO、沙田名日‧九肚山、長沙灣連方 I、元朗尚柏、大角咀利奧坊 ‧ 壹隅、紅磡THE HADDON、洪水橋滙都 II 等。