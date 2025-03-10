萬科大埔上然加推41伙　開放式折實價267萬　終極折扣後降至127萬

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然收票情況不俗，原價加推2號價單，提供41伙，折實平均呎價11,311元，較首張價單折實均價11,036元，高出2.5%。上然暫時收逾3,300票，以首兩張價單合共122伙計算，超額認購約26倍。



上然2號價單提供41伙，包括5伙開放式戶、16伙一房、15伙兩房、5伙三房單位，實用面積由244至713平方呎，以即供最高16%折扣計，折實售價267.1萬至853.6萬元，折實呎價10,280至12,319元。新價單共有21伙即供折實後售價低於400萬元。

新價單繼續提供1「家」1付款計劃，共有5伙3房戶買家可享140萬元售價折扣買入開放式單位。今批加推單位開放式入場戶樓價由267.1萬元起，若3房戶買家「加購」該入場單位，該入場戶樓價將降至127.1萬元。而計及1「家」1付款計劃優惠，2號價單折實平均呎價可降至10,880元。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。