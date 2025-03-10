啟德天瀧9700萬連沽3伙　全盤累沽118伙套48億　周內加推6座單位

由恒基地產、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界發展及會德豐地產發展、位於啟德Park Peninsula的天瀧，項目今早賣出3伙，涉及為2B座及3A室，成交價由2,960萬至3,454萬元，實用面積由1,002平方呎及1,102平方呎，成交價共9,700萬元，平均呎價3.13萬元。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目現樓後沽出57伙，套現22億元。而由樓花至現樓期間，暫計沽出118伙，套現高達48億元，其中內地拼音客佔7至8成。

韓家輝表示，該盤將於周內加推6座單位，實用面積為1,085至1,120平方呎。最快下周推出招標，主要是三房套連儲物室設計。

另外九龍城南首暫沽220伙，佔項目總數約7成，對項目售情感滿意。而新一份預算案後大多新盤都可以沽出8至9成，目前樓氣氣氛向好。