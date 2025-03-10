三日錄兩宗蝕讓　馬鞍山薈朗開放式、一房業主持貨9年　各輸近8%

半新盤蝕讓持續。入伙逾七年的馬鞍山薈朗，過去三日錄得兩宗蝕讓成交，當中有開放式戶及一房戶業主持貨至今9年沽出，帳面仍然要輸近8%離場。



美聯物業首席高級營業經理潘剛毅表示， 是次成交為馬鞍山薈朗2座高層A6室，實用面積293平方呎，屬一房間隔，座向東南。單位早前以430萬元叫價放盤，約2年後獲區內租客洽詢，雙方經議價後以405萬元沽出，呎價約13,823元。至於，新買家為租客，因鍾情單位交通便利，故睇樓一次即決定購入上述單位。

據知，原業主2016年以438.8萬元買入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓約33.8萬元，單位期內貶值7.7%。

馬鞍山薈朗。

高層開放式以294.8萬沽 9年貶值8%

另外，該屋苑兩日前即3月8日也錄蝕讓個案，世紀21助理區域營業董事黎健峯表示，涉及單位為1座高層A01室，實用面積229平方呎，屬開放式間隔，座向西面望市景，單位叫價300萬元，放盤半年獲買家以294.8萬元承接，呎價12,873元。

原業主於2016年以320萬元買入，持貨至今9年，帳面蝕讓25.2萬元，單位期內貶值8%。