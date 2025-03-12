新地北角海璇II連環沽2伙三房戶　合共涉資8900萬

新地（0016）旗下北角海璇II今日(11日)再錄2宗招標成交，皆屬三房一套連工作間單位，實用面積1,164平方呎，呎價由36,254至40,206元，單日吸金8,900萬元。



涉及單位為第1座17樓B室連車位，實用面積為1,164平方呎，屬三房一套連工作間間隔，設私人電梯大堂，成交金額為4,680萬元，呎價40,206元。

另一伙標售單位為第1座8樓B室連車位，實用面積為1,164平方呎，屬三房一套連工作間間隔，同樣設私人電梯大堂，成交金額為4,220萬元，呎價36,254元。

海璇II設123伙 包括9伙連平台或連天台戶

海璇II提供123伙，分為3座及3A座住宅大樓，其中3座標準樓層一梯2伙，3A座標準樓層一梯6伙。當中標準單位佔114伙，另設有9伙屬連平台或連天台特色戶，值得留意的是，第3座全數單位實用面積逾千呎，屬三至四房間隔。