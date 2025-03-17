元朗Grand Yoho兩房718萬沽　業主持貨九年血虧101萬

二手市場再錄大幅蝕讓成交，元朗Grand Yoho一伙兩房單位新近獲同區上車客垂青，雙方議價32萬元，以718萬元承接單位，呎價13,834元。原業主持貨9年，帳面仍要蝕101.7萬元離場。



美聯物業區域經理張國成表示，上述成交單位為元朗Grand Yoho 10座中層E室，實用面積519平方呎，屬兩房間隔，外望城市景。

代理透露，業主因應市場環境變化，決定出貨套現。單位早前叫價750萬元，放盤即獲同區上車客洽詢，雙方經議價終以718萬元成交，累減32萬元或4.3%，呎價約13,834元。

↓↓Grand Yoho 10座中層E室↓↓

業主持貨9年慘蝕逾一球

據悉，原業主2016年以約819.7萬元購入單位，持貨9年，帳面蝕101.7萬元離場，期內單位貶值約12.4%。張國成補充，3月至今元朗Grand Yoho暫錄3宗買賣成交。