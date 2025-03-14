11年白忙一場？藍灣半島三房套急劈13%　800萬沽貨重返買入價

近期二手議價空間收窄，有業主急套現「樓換樓」。小西灣藍灣半島一伙三房套單位放盤十個月，期間業主多次下調叫價，終以800萬元沽出，累劈120萬元或13%，呎價13,289元。業主早於2014年以788萬元買入該單位，如今最新成交價近乎重返11年前水平。



世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，上述成交單位為小西灣藍灣半島8座低層E室，實用面積為602平方呎。單位原則為三房套，現改為兩房套，眺望泳池及庭園雙景。

↓↓藍灣半島8座低層E室↓↓

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放盤10個月四度減價 外區客睇樓一見傾心

代理透露，買家為外區客，心儀此單位全屋附有裝修，一室光猛，故一見傾心拍板入市。原業主早於去年五月已開始放盤求售，最初叫價為920萬元。因需流動資金「換大屋」，故期後四度調整叫價，於今年一月再度減價至850萬元，最終一減再減以800萬元售出單位，放盤10個月累計減價13%，呎價低見13,289元。

11年帳面僅升1.5% 單位售價幾近「重返原點」

據悉，原業主於2014年10月以788萬元購入單位，期間帳面僅僅升值12萬元，升幅只有1.5%，最新售價已幾近重返11年前的購入價，若計入稅項使費等，料業主明賺暗蝕。招潔冰補充，踏入三月份樓市正式步入小陽春，整體一、二手成交顯著回升，小西灣藍灣半島本月不足兩星期已錄得三宗成交，而上月整個月只有一宗成交。