和富中心三房2008萬割喉沽　業主狠劈三球止蝕　樓價十年蒸發15%

二手樓市疲弱，貴價樓亦難逃蝕讓。北角和富道和富中心一伙三房套海景單位狠劈三球，最終以2,008萬元成交，呎價15,353元，減幅達13%。原業主早於10年前買入，仍要帳蝕352萬元去貨，單位期內跌價15%。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為和富中心12座高層B室，實用面積約1,308平方呎，屬三房連主人套房加工人房間隔，向北面，外望開揚啟德維港全海景。

成交單位為和富中心12座高層B室，實用面積約1,308平方呎，屬三房連主人套房加工人房間隔。（資料圖片）

業主劈價292萬 低估價7%至12.3%

據悉，業主原叫價2,300萬元，減價292萬元獲洽詢，減幅達13%，最終成交價2,008萬元，實用呎價約15,352元。另據該單位的網上銀行估價，恒生網上估價為2158萬元，而中銀估價為2289萬元。換言之，該單位最新成交價較估價低約7%至12.3%。

持貨十年仍需帳蝕352萬元

翻查資料，單位原業主於2015年10月以約2,360萬元價購入上址，持貨10年帳面損失352萬元，單位期間顯著跌價15%。