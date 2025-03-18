元朗新樓當炒！尚柏2日錄2宗短炒獲利　扣使費料炒家賺6萬及17萬

近期氣氛回暖，市場再錄短炒獲利個案。 元朗上月至今錄8宗短炒獲利成交，當中新入伙數個月的新樓盤尚柏，兩日錄兩宗短炒獲利離場。扣除包括代理佣金及稅務等費用，料該兩名炒家分別實賺6.2萬元及近17萬元離場。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，是次成交尚柏中層K室，實用面積301平方呎，屬一房間隔，原業主在2025年一月302萬元叫價放盤，放盤約兩個半月後累減22萬元後以280萬元沽出，呎價9,302元。

王勤學指，原業主於去年10月以約271萬元一手買入單位，持貨至今5個月，是次轉手帳面微賺約9萬元，單位升值約3.3%。如扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約2.81萬元，料實際賺約6.2萬元。

尚柏中層K室外望樓景。

屋苑一房炒家短炒賺近17萬

另外，同屋苑今日亦錄一伙高層J室，亦以短炒形式290萬元沽出，呎價10,284元。單位實用面積282平方呎，一房間隔。

原業主於去年10月以270.3萬元一手買入，現以290萬元沽出，持貨至今5個月，單位帳面微賺約19.7萬元，單位升值約7.3%。如扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約2.91萬元，料實際賺近17萬元。