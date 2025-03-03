撤辣後一年　市場錄141宗短炒個案　獲利成交佔過半、平均賺7.2%

本港樓市自撤辣後，炒家活動顯著增加。中原地產數據顯示，自去年全面撤辣至今近1年，市場錄得約141宗持貨不足1年的轉售個案，較撤辣前急升13倍，惟目前短炒只佔整體成交0.3%，遠低於樓市高峰期炒家比例高逾一成。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府去年2月宣佈全面撤辣，包括取消額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD），部份投資者重出江湖，刺激短炒成交顯著增加。據中原地產統計，在撤辣至今共錄得的41,007宗二手私人住宅買賣登記之中（以簽署正式買賣合約計），其中141宗屬持貨不足1年的轉售個案（當中或涉內部轉讓）。對比撤辣前的2023年，全年短炒個案僅10宗，可見於撤辣效應下，短炒個案大幅上升13倍。

短炒獲利成交佔54%、平均賺7.2%

上述141宗短炒個案，賺多個蝕，獲利成交佔76宗或54%，平均賺幅7.2%，持貨時間由7至314天不等，平均持貨則153天。其中31宗賺幅高於10%，當中馬鞍山富寶花園6座中層E室，實用面積431方呎，屬兩房間隔，去年撤辣後、4月獲買家「撈底」以305萬元連地價買入，8月再以380萬元轉手，短炒4個月，賬面獲利24.6%，成撤辣後賺幅最大的短炒個案。

何文田晟林複式戶屬撤辣後短炒獲利金額最高

另一宗短炒賺錢個案，同樣是居屋。涉及單位為屯門兆山苑D座低層6室，實用面積546方呎，3房間隔，去年3月以298萬元售出，7月再以370萬元轉售，4個月搶貴72萬元或24.2%。

有投資者於去年6月斥6,650萬元購入何文田晟林一複式戶，12月以7,050萬元沽出，持貨半年賬面獲利400萬元，則是撤辣後短炒獲利金額最高個案。

超過3成短炒屬蝕讓、平均蝕15%

不過，撤辣後有人歡喜有人愁，超過3成短炒屬蝕讓，有45宗，平均蝕幅近15%。個別蝕幅達3成；其中青衣明翹匯2座高層A室，實用面積808方呎，上月以1,050萬元轉售，呎價12,995元，原業主則於去年5月、撤辣後斥1,587.6萬元以公司名義一手購入，持貨約8個月，帳面貶值約537.6萬元或34%，成撤辣後短炒蝕讓金額最大成交。