短炒兩個月實賺120萬！美孚新邨炒家1370萬沽四房 低銀行估價6%
撰文：黃祐樺
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近期氣氛回暖，市場再錄短炒獲利個案。美孚新邨有炒家新近以1,370萬元沽四房單位，呎價10,247元，低銀行估價最多6%。原業主於去年12月以1,180萬元買入單位，即持貨僅2個月轉手，帳面即升值190萬元或16%，而扣除使費成功實賺逾120萬元離場。
美孚新邨四房1370萬沽、低市價5%
中原地產分行分區營業經理馮健平表示，是之成交為美孚新邨3期百老匯街90號高層C室，實用面積1,337平方呎，屬四房套間隔，望海景。原業主最初以1,480萬元叫價放盤，新近累減110萬元後以1,370萬元沽出，呎價10,247元，屬低市價成交個案。
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,460萬元，而恒生估價則為1,444萬元。即最新成交價較估價低5%至6%。
原業主兩個月前入市、未有按揭記錄 扣除使費實賺120萬
至於，原業主於去年12月以1,180萬元買入單位，資料顯示該單位未有按揭記錄，或有機會為FULL PAY全數樓價。是次持貨僅兩個月轉手沽出，帳面即升值190萬元或16%。
若連同當時稅款約44.25萬元，以及買賣代理佣金約25.5萬元等使費計算，料原業主可賺逾120萬元離場。
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