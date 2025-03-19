YOHO WEST PARKSIDE第四輪沽96伙　大手客斥1300萬連掃3伙

新地（0016）旗下的天水圍輕鐵天榮站物業發展項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，於昨日（18日）進行第四輪銷售105伙，即晚沽出96伙，佔可售單位約91%。



發展商表示，項目於下午3時起進行第四輪銷售，共推出105伙，即晚成功沽出96伙，佔可售單位約91%。銷售當日在率先揀樓的A組大手客時段已沽出約36伙；其中有一組大手客斥約1,300萬元買入3伙單位，包括2伙兩房及1伙一房單位。

另外，項目由推售至今已累沽500伙。

折實價336.5萬起

第四輪銷售的單位主要來自6號價單，6號價單涉及86伙，實用面積介乎288至679平方呎。單位定價369萬至949.5萬元，呎價10,700至18,226元，折實價由336.5萬至866萬元，折實呎價介乎9,758元至16,622元。