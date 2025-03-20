北角單幢樓開放式月租1.63萬　呎租83.2元創新高　貴過南區貝沙灣

二手市場成交淡靜，惟租金不斷上升。北角單幢樓維峰．浚匯有一伙196平方呎開放式單位，新近以每月1.63萬元租出，呎租約83.2元，若以呎租計，更貴過南區貝沙灣豪宅。



北角維峰．浚匯開放式月租1.63萬

中原地產高級資深區域營業董事陳家鴻表示，是次租賃成交為北角維峰．浚匯高層J室，實用面積196平方呎，屬開放式間隔，附少量傢俬，以每月16,300元租出，呎租83.2元，創項目呎租新高。

至於，新租客為內地客，來港升學，見單位間隔合適，附傢俬，遂快速拍板承租。據知，業主於2024年3月以551萬元購入單位，持貨1年，以是次租金計，單位租金回報約3.4厘。

↓↓北角維峰．浚匯高層J室↓↓

北角維峰．浚匯。（資料圖片）

北角開放式呎租貴過貝沙灣

參考南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為四期南灣2座高層B室，實用面積為729平方呎，屬兩房間隔，以3.7萬元租出，呎租為51元。換言之，若以呎租計上述維峰．浚匯高層開放式的呎租貴過南區豪宅。